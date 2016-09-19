"Укренерго" оцінює вартість втрачених активів у Криму в $800-900 мільйонів

Державна компанія-оператор об'єднаної енергетичної системи України "Укренерго" вважає, що оцінна вартість активів, які були втрачені після окупації Криму, становить близько 800-900 мільйонів доларів.

Про це під час процедури підключення лінії електропередач Хмельницької АЕС до Київського енерговузла повідомив в. о. голови компанії Всеволод Ковальчук.

"Якщо рахувати по залишкової вартості майна, яке було на балансі "Укренерго" в Криму, то це близько 1,1 мільярда гривень. Якщо говорити про реальну оціночну вартість, за вирахуванням зносу обладнання, то ця сума складає - 800-900 мільйонів доларів", - сказав Ковальчук.

Також він додав, що однією з основних проблем в судовому позові проти Росії є той факт, що більша частина документації про активи в Криму залишилася в офісі компанії в окупованому Сімферополі.

"Ми сьогодні готуємо документацію до проведення тендеру на закупівлю юридичних послуг для позову проти Росії. Також у нас виникла важлива проблема – документи, які підтверджують наше право власності на активи в Криму, залишилися в Сімферополі. Але в реєстрі Фонду держмайна залишилася інформація, яка описує наше майно на окупованій території", - сказав Ковальчук.

Також глава "Укренерго" сподівається, що до кінця цього року буде визначена юридична компанія, яка буде захищати інтереси компанії в судовому позові проти Росії.

"Після цього, з початку наступного року, буде розпочата підготовка документів до цього позову", - сказав голова "Укренерго", додавши, що в анексованому Криму компанія втратила близько 15 електричних підстанцій та кілька тисяч кілометрів ліній електропередач напругою 220 і 330 кВ.

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Як повідомляв УНІАН, 11 серпня 2016 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна завершила досудові консультації з Росією щодо суверенних прав у водах навколо окупованого Криму.

14 вересня Україна ініціювала арбітражний виробництво з метою захисту своїх прав прибережної держави в прилеглих до Криму морських зонах у Чорному морі Азовському морі та Керченській протоці.

Тоді заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль повідомила, що Україна подала позов проти Росії, щоб змусити країни-агресора компенсувати отримані збитки від видобутку українських ресурсів (нафти і газу) на шельфі Азовського і Чорного морів, а також екологічні наслідки господарської діяльності російських компаній.