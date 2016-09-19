Мінекономрозвитку скасувало рішення про виведення "Укртрансгазу" з управління НАК "Нафтогаз України"

Про це йдеться в повідомленні Департаменту інформації і комунікації з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

Згідно з повідомленням, рішення було прийнято на нараді під керівництвом прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

«Була досягнута домовленість скасувати наказ, який вносить зміни до статуту НАК "Нафтогаз України". Відповідне рішення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України вже прийнято. Також було погоджено, що буде проведений аналіз і оцінка ключових рішень компанії «Укртрансгаз», прийнятих останнім часом», - йдеться в повідомленні.

Також у повідомленні наголошується, що учасники наради прийняли спільне рішення про створення робочої групи, очолити яку доручено віце-прем'єр-міністру України Володимиру Кистиону. До складу робочої групи увійдуть представники ряду міністерств, «Нафтогазу», «Укртрансгазу», а також міжнародних організацій.

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Сторони домовилися, що робоча група невідкладно розпочне напрацювання конкретних кроків щодо реструктуризації «Нафтогазу» і підвищення ефективності управління компаній "Нафтогаз України" і "Укртрансгаз".

Також повідомляється, що в нараді брали участь Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович, представники Європейського банку реконструкції та розвитку, Світового банку, представники уряду, а також керівництва НАК "Нафтогаз України" та компанії "Укртрансгаз".

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Міністерство економічного розвитку і торгівлі призупинило рішення про зміну статуту Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", що передбачає виведення державної компанії "Укртрансгаз" з управління холдингу, у зв'язку з широким суспільним резонансом.

7 вересня 2016 року Мінекономрозвитку видало указ, яким була затверджена нова редакція статуту «Нафтогазу», згідно з якою міністерство забрало у «Нафтогазу» функцію управління «Укртрансгазом», а також внесли інші зміни.

У відповідь на рішення міністерства, 16 вересня прес-служба «Нафтогазу» заявила, що така зміна статуту нафтогазового холдингу ставить під загрозу отримання ним 500 млн дол. кредиту на закупівлю природного газу для проходження опалювального сезону і є порушенням умов за кредитною угодою з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Також на своїй сторінці у соцмережі Facebook прес-служба холдингу розмістила повідомлення, яким нагадала, що раніше була затверджена постанова Кабміну, яка уповноважила Мінекономрозвитку лише рекомендувати «Нафтогазу» створити наглядову раду «Укртрансгазу» з п'яти чоловік. Така рекомендація повинна реалізуватися тільки після закінчення 30 днів з моменту завершення арбітражного спору між «Нафтогазом» і російським «Газпромом».

Коментуючи свій указ, у Мінекономрозвитку повідомили, що «Укртрансгаз» був виведений з управління «Нафтогазу» з метою виконання норм Третього енергопакету, згідно з яким оператор ГТС має бути незалежною компанією.