Кабмін планує зменшити дохід від рентної плати за видобуток нафти і газу на 17,7% - до 38,7 млрд грн, - проект бюджету

Про це йдеться в тексті відповідного законопроекту «Про державний бюджет України на 2017 рік» (№5000).

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Зокрема, планований дохід державного бюджету від рентної плати за користування надрами для видобування нафти складе - 5,4 млрд грн, що на 30,8% менше, ніж у бюджеті на 2016 рік, а для видобутку газу планований прибуток знизиться на 15% - до 33,3 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Кабінет міністрів України оприлюднив проект державного бюджету України на 2017 рік.

Уряд заклав податкові надходження у наступному році на рівні 588,024 млрд грн. Зокрема, податки на доходи фізичних осіб та збори складуть 63,162 млрд грн, податок на прибуток підприємств - 57,280 млрд грн, рентна плата – 52,114 млрд грн, акцизний податок – 109,596 млрд грн.