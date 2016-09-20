Кабмін створив групу з реформування "Нафтогазу", куди ввійшли представники СБ, ЄБРР і посол США

Кабінет міністрів України має намір колегіально управляти державним енергохолдингом «Нафтогаз України» і вже створив робочу групу з питань реформування власне «Нафтогазу України» й оператора української ГТС держкомпанії «Укртрансгаз».

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Як повідомили в уряді, до групи ввійшли фахівці Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, а також особисто Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Марі Йованович. Групу створено за розпорядженням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, її очолить віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон.

«Сторони домовилися, що робоча група невідкладно почне напрацювання конкретних кроків щодо реструктуризації «Нафтогазу» і підвищення ефективності управління компаній «Нафтогаз України» і «Укртрансгаз», - повідомили в уряді. - Крім того, сторони домовилися передати управління «Нафтогазом» Кабінету міністрів як колективному органу».

Гройсман зажадав, щоб реформа НАК «Нафтогаз України» пройшла в найкоротші строки, і цей процес сприяв створенню конкурентного ринку газу.

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Як очікується, перше засідання робочої групи відбудеться вже в найближчі дні, а результати своєї роботи фахівці представлять на спеціальному урядовому засіданні через тиждень.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

У 2015 році уряд ініціював реформу «Нафтогазу» з метою виконання вимог Третього енергетичного пакета Європейського енергоспівтовариства, який передбачає розмежування функцій видобутку, транспортування і постачання палива кінцевим споживачам. Тоді ж, у 2015 році, Кабмін ініціював передачу «Нафтогазу» з управління Міненерговугілля в управління Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Навесні цього року було завершено формування наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

Водночас у вересні Мінекономрозвитку ухвалило рішення внести зміни до статуту «Нафтогазу» і вивести з його управління дочірнє підприємство «Укртрансгаз» як оператора газотранспортної системи. Це рішення викликало шквал критики в експертному співтоваристві, а прем'єр Гройсман пообіцяв розібратися з таким рішенням. 19 вересня Мінекономрозвитку скасувало ухвалене рішення.