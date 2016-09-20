Запорізька АЕС відключила від мережі енергоблок №6 для проведення ремонту

Запорізька АЕС, яка входить в структуру Національної атомної генеруючої компанії «Енергоатом», відключила від мережі енергоблок №6 для проведення середнього планового ремонту. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатома».

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«20 вересня 2016 року о 00:02 енергоблок №6 Запорізької АЕС відключений від енергомережі для проведення середнього планового ремонту», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, завершення ремонтних робіт і підключення енергоблоку до мережі заплановано на 20 листопада 2016 року.

Відзначається, що в даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 2 енергоблоки. Сумарна потужність генераторів становить 1 970 МВт. Крім того, на станції ще тривають планові ремонтні роботи енергоблоку №1 (277-му добу), №2 (219-ту добу) і №4 (54-ту добу).

«Радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької АЕС», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Держатомрегулювання видала «Енергоатому» ліцензію на продовжену експлуатацію блоку №1 Запорізької АЕС. Підключення цього енергоблока до енергомережі заплановано на 21 вересня 2016 року.

Довідка УНІАН. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.

Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році.