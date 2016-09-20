Нафта дешевшає на заяві міністра Венесуели про перенасичення ринку

Ціни на нафту знизилися у вівторок після того, як Венесуела заявила, що глобальні поставки повинні скоротитися на 10%, щоб виробництво зрівнялася з рівнем споживання.

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Глобальні поставки нафти обсягом 94 мільйони барелів на добу повинні знизитися приблизно на одну десяту, щоб відповідати споживанню, сказав міністр нафти Венесуели Еулохіо дель Піно.

До 9.01 ф'ючерси на нафту Brent торгувалися по $45,80 за барель, що на 0,33 відсотка нижче попереднього закриття.

Ф'ючерси на американську марку WTI знизилися на 0,62 відсотка до $43,03 за барель, передає Рейтер.

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"Глобальне виробництво становить 94 мільйони барелів у добу, 9 мільйонів барелів на добу з яких ми повинні скоротити, щоб відповідати рівню споживання", - сказав дель Піно в інтерв'ю телеканалу держнафтокомпанії PDVSA.

Дель Піно також є президентом PDVSA.

Технічні індикатори також виявилися слабкими; WTI, швидше за все, незабаром протестує рівень в $42,78 за барель, після чого буде ймовірним падіння до $42, сказав аналітик Рейтер Ван Тао.

Марка Brent, за його словами, може протестувати рівень в $45,63 за барель, і, не утримавши його, може опуститися до позначки трохи вище $45 за барель.