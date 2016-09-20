У Харкові працівники обленерго пікетували мерію (фото, відео)

У Харкові близько 150 працівників акціонерної компанії "Харківобленерго" протягом двох годин пікетували міську адміністрацію з вимогою погашення боргів комунальників за використану електроенергію.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники пікету зібралися навпроти головного входу до будівлі Харківської міськради на площі Конституції. Вони тримали плакати з написами "Бездействие мэрии – путь в темноту", "Где наши деньги, мэрия?", "Электроэнергия в домах харьковчан – наше общее дело".

За словами голови профспілок "Харківобленерго" В’ячеслава Тютюнника, учасники пікету насамперед хочуть звернути увагу громадськості та міськради на борги комунальних підприємств Харкова за електроенергію, які на сьогодні сягають уже 850 млн грн.

"Борги комунальних підприємств дуже великі. Борг водоканалу близько 700 млн грн, тепломереж – 110-115 млн грн, борги постійно зростають, міськелектротранс нам заборгував на сьогодні 52 млн грн. Загальна цифра – близько 850 млн грн", - сказав Тютюнник.

Він наголосив, що борги за використану енергію призводять до невиплати зарплати працівникам "Харківобленерго", зриву графіків підготовки електромереж до зимового періоду, а також можуть спричинити віялові відключення світла на Харківщині.

"Ми вимагаємо погашення заборгованості за електроенергію трьох комунальних підприємств міста Харкова і вимагаємо також платежів за поточне використання електроенергії", - сказав Тютюнник.

У свою чергу директор департаменту в справах інформації Харківської міськради Юрій Сидоренко зазначив, що під час минулої сесії депутати міськради звернулися до уряду з проханням втрутитися в ситуацію. "Держава нам не компенсує проїзд пільговиків", - додав Сидоренко, говорячи про борги, зокрема "Харківміськелектротрансу".