Диверсифікація поставок в Україну прибув перший танкер з автогазом з Єгипту

Україна в рамках диверсифікації постачань скрапленого газу, який є автомобільним паливом, прийняла на терміналі Чорноморське (Одеська область) перший танкер з 2,5 тисячі тонн автогазу з Єгипту.

Про це повідомляє аналітик спеціалізується на ринках енергоносіїв консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко.

"Україна вперше з 2008 року прийняла танкер зі скрапленим газом, який є сумішшю пропан-бутану. До цього наші перевалочні комплекси відвантажували автогаз з суші на транспортні судна... 18 вересня українська компанія-імпортер змогла привезти 2,5 тисячі тонн автогазу з Єгипту і розвантажити цей танкер на терміналі в Чорноморську (колишній Іллічівськ) Одеської області", - сказав експерт.

За даними UPECO, виробником цього скрапленого газу є єгипетська компанія Egyptian Bharaini Derivatives Company, а імпортером в Україну – компанія "Газтрон Україна".

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"Імпорт скрапленого газу морським шляхом став можливий через цінової ситуації на ринку: висока вартість і нерегулярні відвантаження зрідженого газу від усталених постачальників (наприклад, з Росії) змусили українських трейдерів використовувати реверсний шлях поставок з Польщі російського і казахстанського автогазу, а також налагодити його імпорт з Італії та Латвії", - також зазначив Сіренко.

Раніше, 14 вересня 2016 року, в галузевих ЗМІ повідомлялося про можливе припинення імпорту скрапленого газу з Росії, частка поставок якої в загальній структурі імпорту досягає 50%. Надалі ці дані не підтвердилися.

За даними UPECO, за шість місяців 2016 року ринок зрідженого вуглеводневого газу України зріс на 41,6% - до 660 тисяч тонн, при цьому в загальному балансі українського ринку світлих нафтопродуктів на скраплений газ припадає вже близько 15,5%.

Основна частина (80-85%) скрапленого газу в Україні використовується в якості моторного палива. Провідними постачальниками цього товару за підсумками першого півріччя 2016 року є Росія (49,8% в загальному балансі ринку) і Білорусь (21,5%), власне виробництво становить 28,7%.