Американська General Electric вкладе $10 мільярдів в енергосистему Аргентини

Американська багатопрофільна корпорація General Electric (GE) протягом 10 років має намір інвестувати 10 мільярдів доларів в Аргентину, повідомляє Росбалт з посиланням на віце-голову компанії Джона Райса.

"За останні 4 місяці GE вже інвестувала в країну 1,2 мільярда доларів, включаючи 900 мільйонів доларів на будівництво теплових електростанцій і 280 мільйонів доларів в якості кредиту державної авіакомпанії Aerolineas Argentinas, щоб профінансувати покупку 7 літаків", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, GE заявила, що її інвестиції допоможуть побудувати 7 електростанцій, які вироблятимуть близько 1 ГВт щорічно в електричній системі країни. Також GE домовилася з аргентинської держкомпанією YPF про спільне будівництво заводів в провінції Неукен та Тукуман.

На бізнес-форумі в Буенос-Айресі, який відбувся минулого тижня, німецька інженерна група Siemens AG також висловила бажання вкласти 5,6 мільярда доларів у розвиток інфраструктури в країні, в тому числі у будівництво газових електростанцій.