В Україні з початку року зменшилося виробництво електроенергії

Електростанції, які виробляють електроенергію в об'єднаній енергосистемі України, за січень-серпень 2016 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року знизили виробництво електроенергії на 4,5% - до 99,938 мільярда кВт-год.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, ТЕС і ТЕЦ скоротили виробництво електроенергії на 1,1% - до 36,903 мільярда кВт-год, АЕС – на 10,5%, до 51,412 мільярда кВт-год. Також скоротили вироблення електроенергії вітрові, сонячні електростанції та генерація, яка використовує біомасу, - на 5,9%, до 1,036 млрд кВт-год.

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Разом з тим ГЕС та ГАЕС наростили виробництво електроенергії на 26,1% - до 6,204 мільярда кВт-год.

Як повідомляв УНІАН, виробництво електроенергії в Україні 2015 року скоротилося порівняно з 2014 роком на 10,2% – до 163,3 мільярда кВт-год.

За даними Міненерговугілля, виробництво електроенергії, за січень-липень 2016 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, знизилося на 5,1% - до 88,355 мільярда кВт-год.