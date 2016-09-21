Нафта дорожчає на новинах із США та Японії

На світових торгах в середу, 21 вересня, ціни на нафту зростають за рахунок даних щодо зниження запасів палива в США і хороших показників японського імпорту, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на американську марку WTI зросли на 1,91% - до $44,89 за барель. Ф'ючерси на нафту Brent торгуються по $46,53 за барель, що на 1,42 відсотка вище попереднього закриття.

Читайте такожBloomberg: Перенасичення ринку нафти збільшиться, оскільки відновлюється видобуток на родовищах в Нігерії та ЛівіїТрейдери відзначають, що основним драйвером зростання марки WTI стали дані Американського інституту нафти, які показали, що запаси чорного золота в США знизилися на 7,5 мільйона барелів - до 507,2 мільйона.

Учасники ринку очікували зростання запасів нафти на 3,4 мільйона барелів.

Управління енергетичної інформації (EIA) опублікує офіційні дані про запаси в США пізніше в середу, а трейдери повідомили, що також чекають підсумків засідання Комітету відкритого ринку ФРС США (FOMC).

"Середа стала "великою середою" для нафтових трейдерів, не тільки через FOMC, але і через дані EIA про запаси нафти... Якщо вони (EIA) покажуть несподіване зниження, як і API, а FOMC не підвищить ставку, у "биків" на нафтовому ринку може з'явитися привід підбадьоритися після декількох важких тижнів", - повідомила брокерська компанія Oanda, що базується в Сінгапурі.

Трейдери відзначають, що Brent отримала підтримку за рахунок оптимістичних показників японського імпорту.

Імпорт нафти в Японію виріс на 0,5 відсотка в серпні в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомило Міністерство фінансів країни в середу.