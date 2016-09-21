Порошенко та Ердоган домовилися про терміни і формат переговорів з питань енергетики

Україна і Туреччина планують формувати робочі групи, завданням яких стане активізація співпраці двох країн у питаннях енергетики.

Як повідомили в прес-службі президента України Петра Порошенка, відповідні домовленості були досягнуті в ході зустрічі Порошенка з президентом Туреччини Реджепом Таипом Ердоганом.

"Глави двох держав обговорили питання у сфері лібералізації торгівлі, відзначили інтенсивність двостороннього порядку денного, підтвердили прагнення до подальшого поглиблення стратегічного партнерства, а також домовилися про проведення найближчим часом засідання українсько-турецької робочої групи з питань енергетики, - повідомили в прес-службі Порошенко. - Президент України також запросив турецькі компанії взяти участь у приватизації українських підприємств".

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Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року Україна і Туреччина відновили переговори про зону вільної торгівлі, припинені в 2013 році. Туреччина входить в число 10 найбільших торговельних партнерів України. На поточний момент товарообіг між Україною і Туреччиною становить близько 4 млрд дол., проте вже до 2018-2019 році Київ і Анкара мають намір довести цей показник до 10 млрд дол.

16 вересня віце-прем'єр-міністр Туреччини Мехмет Шимшек зазначав, що Туреччина розглядає Україну як важливого торговельного партнера і готова завершити переговори щодо Угоди про ЗВТ з нашою країною як можна швидше. У відповідь торговий представник України Наталія Микольська також підтвердила готовність України підписати документ, але на своїх умовах. Раніше Київ і Анкара не раз висловлювалися за необхідність врегулювати тарифні суперечки на аграрну продукцію та узгодити політику транспортних відомств в частині видачі дозволів перевізникам.