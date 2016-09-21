Верховний суд України відмовив "Газпрому" в оскарженні накладеного АМКУ штрафу в 86 мільярдів

Верховний суд України відмовив російському газовому монополістові компанії "Газпром" у розгляді позову і, як наслідок, у оскарження рішення Антимонопольного комітету України про накладення на "Газпром" штрафу в розмірі 85,9 мільярда гривень за порушення антимонопольного законодавства України. Рішення суду опубліковано в Єдиному державному реєстрі судовий рішень.

"Обговоривши доводи заяви ("Газпрому" - УНІАН) і дослідивши подані до нього матеріали, колегія суддів вважає, що подана заява є необґрунтованою, - йдеться у рішенні. - Верховний суд відмовляє у допуску справи до провадження, оскільки заява не обґрунтоване... Рішення є остаточним".

Читайте такожАМКУ готовий звернутися до суду, щоб змусити "Газпром" сплатити штраф у 85 мільярдів гривень

Як повідомляв УНІАН, у січні поточного року Антимонопольний комітет України виставив російському газовому монополісту "Газпрому" штраф у 85,9 мільярда гривень (близько 3,4 мільярда доларів) за зловживання монопольним становищем на вітчизняному ринку транзиту газу.

Рішення було прийнято в рамках виконання доручення уряду, а також у світлі офіційних звинувачень Європейської Комісії, висунутих "Газпрому" у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

12 квітня поточного року "Газпром" вирішив оскаржити це рішення, зареєструвавши позов в Господарському суді Києва. Проте суд відхилив позов російського монополіста.