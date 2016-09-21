НКРЕКП хоче перевести всі електромережі на "європейський" клас напруги, ціна питання - за сотню мільярдів - експерт

Про це повідомив колишній член НКРЕКП та експерт в сфері енергетики Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook, приводячи фотокопію протоколу наради НКРЕКП, яка відбулася 18 липня.

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"Думаю, вже всім надоїв "Роттердам+". То перепочиньте, ось вам новий "проект". НКРЕКП вирішило, що по країні треба замінити мережі класом напруги 10 кВ на клас напруги 20 кВ. Ціна питання - мабуть, за СОТНЮ мільярдів гривень. Обгрунтування - європейський досвід, бо у Європі 20 кВ. Правда у Європі ніхто не міняв 10 кВ на 20 кВ, там просто історично будували з нуля такий клас напруги. Ну але якщо робити 20 кВ тільки на нових ділянках і у нас, то фінансовий масштаб проекту не такий цікавий", - написав він.

"А, і забув сказати. Міняти треба буде лінії, кабелі, трансформатори. Погугліть, у кого є такі заводи", - додав Герус.

У коментарях під записом голова НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що в цьому питанні "все доступно і прозоро".

"Не треба конспірології. Все доступно і прозоро. Якщо почуваєте себе підготовленими - приймайте участь у робочих групах", - написав він.

Як ідеться в протоколі наради, голова НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що для переведення мереж на рівень напруги 20кВ є низка передумов, зокрема незадовільний стан теперішніх мереж - мовляв, їхній залишковий строк експлуатації складає орієнтовно 10-11 років; "неоптимальна конфігурація" мереж; "вимоги щодо підвищення якості електропостачання"; а також "світові тенденції" до енергозбереження та енергоефективності.

Крім того, за його словами, витрати електроенергії в мережах "інших країн світу" орієнтовно вдвічі нижче, ніж в Україні.

Варто зазначити, що компанією «Запоріжтрансформатор» - монополістом у виробництві силових трансформаторів в Україні - володіє російсько-український бізнесмен, мільярдер Костянтин Григоришин. Також він очолює групу «Енергетичний стандарт».

Основний дохід групі приносить діяльність компаній з виробництва трансформаторного обладнання та іншої продукції машинобудування, розподілу електроенергії, а також забезпечує транспортний холдинг.