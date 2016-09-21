ЄБРР і Світовий банк вітають скасування урядом рішення про виведення "Укртрансгазу" з-під управління "Нафтогазу"

Про йдеться у спільній заяві ЄБРР і СБ.

“Ми дуже раді, що ця ситуація нарешті привела до відновлення консенсусу про необхідність досягнення спільної мети трансформації корпоративного управління НАК «Нафтогаз України» і прискорення кроків, необхідних для підготовки цієї компанії до поділу. Це одна з найважливіших реформ в Україні і наріжний камінь стратегії ЄБРР. Я особливо радий тому рівню відкритості і співробітництва, якого ми досягли", - зазначив керуючий партнер ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж.

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У свою чергу, директор СБ у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен наголосила, що Світовий банк готовий продовжити підтримку України на шляху реформ у газовому секторі.

“Ми вітаємо потужне бажання уряду прискорити реформи в газовому секторі і його відданість цій меті. Світовий банк готовий продовжувати надання Україні підтримки у реалізації важливих реформ", - наголосила вона.

Згідно із заявою, СБ готується виділити Україні 500 млн дол. на закупівлю природного газу.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Міністерство економічного розвитку і торгівлі скасувало рішення про зміну статуту Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", що передбачає виведення державної компанії "Укртрансгаз" з управління холдингу.

Уряд прийняв рішення прискорити розділення НАК «Нафтогаз України» на окремі компанії, які займатимуться видобутком, постачанням і транзитом відповідно до правил ЄС. На етапі підготовки до поділу НАК «Нафтогаз України» підпорядковуватиметься безпосередньо Кабінету Міністрів. При цьому нещодавно прийняті «Укртрансгазом» значні інвестиційні рішення стануть предметом зовнішнього аудиту.

7 вересня 2016 року Мінекономрозвитку видало указ, яким було затверджено нову редакцію статуту «Нафтогазу», згідно з якою міністерство забрало у «Нафтогазу» функцію управління «Укртрансгазом», а також внесло інші зміни.

У відповідь на рішення міністерства 16 вересня прес-служба «Нафтогазу» заявила, що така зміна статуту нафтогазового холдингу ставить під загрозу отримання ним 500 млн дол. кредиту на закупівлю природного газу для проходження опалювального сезону і є порушенням умов за кредитною угодою з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Також на своїй сторінці в соцмережі Facebook прес-служба холдингу розмістила повідомлення, яким нагадала, що раніше було затверджено постанову Кабміну, яка уповноважила Мінекономрозвитку лише рекомендувати «Нафтогазу» створити наглядову раду «Укртрансгазу» з п'яти осіб. Така рекомендація повинна реалізуватися тільки після закінчення 30 днів з моменту завершення арбітражного спору між «Нафтогазом» і російським «Газпромом».

Коментуючи свій указ, у Мінекономрозвитку повідомили, що «Укртрансгаз» було виведено з управління «Нафтогазу» з метою виконання норм Третього енергопакета, згідно з яким оператор ГТС має бути незалежною компанією.