Нафта продовжує дорожчати на даних із США

Світові ціни на нафту в четвер зростають, продовжуючи позитивну динаміку торгів середи, викликану даними про несподіване скорочення запасів "чорного золота" в США від міністерства енергетики країни і ослабленням долара, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 07:57 вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,98% - до 47,29 долара за барель. Ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 1,06% - до 45,82 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Міненерго США в середу повідомило, що комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 16 вересня, скоротилися третій тиждень поспіль - на 6,2 мільйона барелів, до 504,6 мільйона барелів. Аналітики, навпаки, очікували зростання показника - на 3,35 мільйона барелів, до 514,15 мільйона барелів.

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"Ціни на нафту зросли після того, як дані Міненерго США показали, що запаси нафти в країні скоротилися до мінімуму з лютого", - цитує агентство Reuters слова аналітиків з ANZ Bank.

Додаткову підтримку зростання вартості нафти надає ослаблення долара, що робить покупку "чорного золота" дешевшою для інвесторів. Це пов'язано з підсумками вересневого засідання ФРС США щодо монетарної політики, які стали відомі в середу. Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) знижується на 0,07%, до 95,43 пункту.