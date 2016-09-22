Україна вже 300 днів не купує природний газ у Росії

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

"300 днів не імпортуємо газ з Росії", - зазначено на спеціальному лічильнику компанії, який був запущений з листопада 2015 року, тобто з того моменту, як Україна перестала купувати "блакитне паливо" у "Газпрому".

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Як повідомляв УНІАН, Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у "Газпрому". В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

Також за даними Державної служби статистики, 2015 року Україна імпортувала 16,4 мільярди кубометрів газу, що на 15,8% менше, ніж 2014 року.

У зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна з 7 квітня почала поповнювати обсяги "блакитного палива" в підземних сховищах. 21 липня 2016 року глава компанії-оператора газотранспортної системи "Укртрансгаз" Ігор Прокопів повідомив, що Україна має намір у серпні-вересні закачати в сховища в цілому близько 3,3-3,4 мільярда кубометрів газу і до опалювального сезону довести запас палива до 14-14,5 мільярда кубометрів.

На початку вересня 2016 року Кабінет міністрів України доручив "Нафтогазу України" скласти і затвердити новий графік закачування природного газу в українські підземні сховища, відповідно до якого запаси газу станом на 1 листопада 2016 року повинні становити 17 мільярдів кубометрів, а не 14,4-14,5 мільярда кубометрів.

21 вересня заступник голови правління "Нафтогазу" Сергій Коновець заявив, що Україна не зможе накопичити 17 мільярдів кубометрів природного газу до початку опалювального сезону 2016-2017 років без закупівлі додаткової кількості палива у "Газпрому".