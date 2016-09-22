Рада має намір збільшити конкуренцію на ринку електроенергії

Верховна Рада України в четвер прийняла в першому читанні законопроект "Про ринок електричної енергії", який передбачає запровадження конкурентних відносин на ринку електричної енергії, у тому числі і на роздрібному, де кінцевий споживач зможе обирати постачальника електроенергії.

За даний законопроект №4493 проголосували 237 народних депутатів при необхідних 226.

"Переваги цього закону споживачі відчують, оскільки будуть створені конкурентні ринки електричної енергії – ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу вперед", добовий ринок, балансуючий ринок, ринок допоміжних послуг і роздрібний ринок. Цей закон в середньостроковій перспективі може привести до зниження цін на електроенергію", - сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, коментуючи даний законопроект.

Він підкреслив, що прийняття цього законопроекту дозволить створити незалежного оператора енергосистеми України, що полегшить можливість новим генеруючим підприємствам продавати свою електроенергію на ринку.

"Перша задача, яка вирішується цим законом – це розширення прав споживача. Цей закон – це перший крок для створення ринку електроенергії. Потрібно, щоб споживач міг вибирати 6-7 постачальників, цей законопроект дає можливість вибору споживача постачальника електричної енергії", - сказав міністр.

Народний депутат, член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Лев Підлісецький зазначив, що цей законопроект буде стимулювати виробників до підвищення ефективності генерації електроенергії.

"Коли виникає конкуренція між виробниками, вони намагаються підвищувати ефективність, а не як сьогодні, коли кожен споживач прагне довести Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, свої витрати в структурі тарифу. Така конкуренція дає можливість сподіватися на зниження цін", - сказав депутат.

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Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2016 року цей законопроект був переданий у Верховну Раду, після чого він був розглянутий у профільному парламентському комітеті.

Згідно пояснювальній записці, цей законопроект відповідає вимогам Третього енергетичного пакету, а також враховує норми чинного закону "Про функціонування ринку електричної енергії України", який сьогодні визначає організацію даного ринку в цілому.

Разом з прийняттям даного законопроекту також повинні бути прийняті нормативно-правові акти, які будуть регламентувати функціонування декількох ринків (замість діючих оптового і роздрібного) – ринку двосторонніх договорів (прямих контрактів між виробником і покупцем електроенергії), ринку "на добу вперед", добовий ринок, балансуючий ринок, ринок допоміжних послуг та роздрібний ринок, на якому електроенергію купують домогосподарства.

Також законопроект передбачає проведення корпоратизації компанії-оператора об'єднаної енергосистеми "Укренерго", а також новий механізм гарантованої закупівлі електроенергії, виробленої з альтернативних джерел.