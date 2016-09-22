Рада схвалила закон про Нацкомісію з енергетики і комунальних послуг
12:48, 22 вересня 2016Енергетика
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Верховна Рада прийняла у другому читанні закон про Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, який передбачає створення незалежного регулятора на енергетичному ринку України у відповідності з європейськими нормами.
Закон набрав 250 голосів / УНІАН
За відповідний законопроект №2966-д проголосувало 250 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.
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«Сьогоднішні рішення є фундаментальним за останні 10 років... Я прошу вас дати позитивний сигнал ринку і інвесторам, які готові прийти, наприклад, на ринку електроенергії і газу», - сказала заступник голови профільного комітету Ольга Бєлькова, представляючи даний законопроект.
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