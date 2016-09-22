Кабмін забрав під своє управління "Нафтогаз"

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду за пропозицією прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

«Управління буде здійснюватися безпосередньо Кабінетом міністрів», - сказав Гройсман.

На його думку, таке рішення сприятиме прозорості та ефективності роботи компанії.

Раніше Кабмін створив робочу групу з питань реформування власне «Нафтогазу України» і оператора української ГТС держкомпанії «Укртрансгаз».

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До групи увійшли фахівці Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, а також особисто посол США в Україні Марі Йованович. Група створена за розпорядженням Гройсмана, її очолить віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

У 2015 році уряд ініціював реформу «Нафтогазу» з метою виконання вимог Третього енергетичного пакету Європейського енергоспівтовариства, який передбачає розмежування функцій видобутку, транспортування і постачання палива кінцевим споживачам. Тоді ж - у 2015 році - Кабмін ініціював передачу «Нафтогазу» з управління Міненерговугілля в управління Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Навесні поточного року було завершено формування наглядової ради НАК «Нафтогаз України».