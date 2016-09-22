Світовий банк обіцяє Україні $500 мільйонів на газ в найближчому майбутньому

Світовий банк надасть Україні 500 мільйонів доларів кредитних гарантій на закупівлю природного газу для проходження опалювального сезону в найближчому майбутньому.

Про це повідомила журналістам директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.

"Так, у нас є проекти, які зараз готуються для України. Один з них - проект на 500 мільйонів – гарантія на закупівлю газу для уряду України", - сказала вона.

Щодо термінів надання цієї гарантії, враховуючи, що Україна завершила другий перегляд програми з Міжнародним валютним фондом, з яким було пов'язано отримання гарантії, представник СБ зазначила, що це можливо "в найближчому майбутньому".

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Як повідомляв УНІАН, Україна отримала кошти третього траншу кредиту в рамках програми з Міжнародним валютним фондом у розмірі еквіваленту 1 млрд дол. 16 вересня.

Міжнародний валютний фонд пізно ввечері 14 вересня повідомив про завершення другого перегляду чотирирічної програми співпраці з Україною, схваленої в березні 2015 року.

Коментуючи рішення Ради директорів Фонду, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард підкреслила, що Україна демонструє ознаки економічного відновлення. Однак країні багато що належить зробити, щоб досягти стабільного економічного зростання. У свою чергу президент України Петро Порошенко зазначав, що рішення Фонду - відкриває для нашої країни вікно можливостей для залучення інвестицій в економіку.

Рішення про виділення коштів було прийнято після більш ніж річної паузи у відносинах між Україною і МВФ. У разі, якщо в найближчі місяці українській владі вдасться переконати МВФ в незмінності курсу на проведення реформ і продемонструвати прозорий бюджетний процес, конструктивну податкову реформу, лібералізацію валютного регулювання, обговорення пенсійної реформи, Київ може розраховувати на четвертий кредитний транш обсягом близько 1,3 млрд дол. вже до кінця поточного року.

Кабінет міністрів України 22 вересня, як і планував, прийняв рішення про випуск облігацій зовнішньої державної позики на суму 1 млрд дол. під гарантії уряду США терміном обігу 5 років та граничної процентною ставкою 2,5%.