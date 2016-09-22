Рада прийняла в першому читанні законопроект про виробництво тепла з альтернативних джерел

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, яким встановлюється тариф на теплову енергію, вироблену з альтернативних джерел, на рівні 90% тарифу на теплову енергію, отриману при спалюванні природного газу, що створює додаткові стимули для заміщення газу альтернативними видами палива.

За відповідний законопроект "Про теплопостачання" №4334 проголосували 242 депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

"Українську теплову калорію, отриману з біопалива, ми прирівняємо до 90% ціни калорії, отриманої з газу", - сказав в. о. голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Олександр Домбровський.

Він зазначив, що цей законопроект буде сприяти заміщення дорогого природного газу альтернативним паливом українського виробництва.

"Зараз обговорюється український вектор в питанні забезпечення теплом населення. За останні два роки була встановлена нова генерація теплової енергії загальною потужністю 1,2 ГВт. Ця генерація виробляє тепло, не використовуючи газ... Питання заміщення газу біопаливом є дуже важливими", - підкреслив Домбровський.

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Згідно з пояснювальною запискою, повноваження по формуванню тарифів на теплову енергію з альтернативних джерел будуть передані від Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, органам місцевого самоврядування.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня 2016 року даний законопроект був розглянутий профільним парламентським комітетом, а 10 травня переданий на розгляд у парламент.

Раніше експерти Біоенергетичної асоціації заявляли, що сьогодні багато проектів по заміщенню природного газу для виробництва теплової енергії не можуть конкурувати за своєю рентабельності з "газової теплогенерацією".