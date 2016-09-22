Рада позбавила президента монополії формувати склад регулятора на ринку електроенергії - депутат

На ранковому засіданні Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому Закон "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (№2966-д)". Перший заступник голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, народний депутат фракції Партії "Блок Петра Порошенка" Олександр Домбровський пояснив журналістам новий принцип формування складу Національного регулятора.

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"Сьогодні Верховна Рада відмовилася від монопольних повноважень Президента України формувати склад регулятора на ринку електроенергії. Адже, до сьогоднішнього дня 100% повноважень в цій сфері належали голові держави. Ми прийняли законопроект, який дає Президенту право делегувати в комісію по відбору кандидатів тільки двох з п’яти представників. Далі ця номінаційна комісія, кожен член якої має бути експертом з енергетики, буде приймати пропозиції усіх бажаючих взяти участь у конкурсі на посади в НКРЕ. Після голосування п’яти членів номінаційної комісії на кожну посаду члена НКРЕ, Президенту буде подано по дві кандидатури, з яких він може вибрати одну", – сказав Олександр Домбровський.

За його словами, ротація членів НКРЕ буде відбуватися наступним чином: протягом 6 місяців, після вступу в силу закону, буде змінено трьох з семи членів комісії, наступні три місяця – ще двох членів, і впродовж ще 3 місяців замінено останніх 2 членів НКРЕ.

"Таким чином, за 18 місяців буде повністю оновлено персональний склад регулятора", – зазначив народний депутат.