Рада має намір скасувати реєстрацію виробників рідкого біопалива та біогазу

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, яким скасуються необхідність ведення державного реєстру виробників рідкого біологічного палива та біогазу, що знижує бюрократичні перешкоди для ведення цього бізнесу.

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За законопроект №4618 проголосував 231 народний депутат при необхідних 226.

«Цей законопроект прибере бюрократичні зволікання і дасть можливість виробникам біопалива спокійно і впевнено працювати», - сказав в. о. голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Олександр Домбровський.

Відповідно до пояснювальної записки, законопроект був розроблений в рамках політики дерегуляції, яка була затверджена розпорядженням Кабінету міністрів від 18 березня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня 2016 року цей законопроект було подано до Верховної Ради і направлено на доопрацювання у парламентському комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу.

14 червня парламентські комітети завершили розгляд цього проекту закону.

Даний законопроект вносить зміни в базовий для галузі альтернативної енергетики закон України «Про альтернативні види палива».