Нафтовий кошик ОПЕК піднялася вище $42 за барель

Ціна нафтового кошика ОПЕК у середу, 21 вересня, зросла на 0,99 долара, або на 2,4%, до 42,54 долара за барель, тоді як у попередній торговий день вона становила 41,55 долара за барель, повідомляє Росбалт з посиланням на сайт картелю.

Термін "кошик" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) був офіційно введений 1 січня 1987 року. Нафтовий кошик - це умовна суміш, складена з марок нафти, які постачають на світовий ринок 13 країн картелю. Історичним максимумом для "кошик" картелю є цінова позначка 140,73 долара за барель, зафіксована 3 липня 2008 рік.

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Нафтовий кошик ОПЕК є одним з ключових цінових індикаторів світового ринку нафти.

Вдень у четвер світові ціни на "чорне золото" підвищувалися на даних Міненерго США про зниження запасів сировини в країні третій тиждень поспіль і слабкий долар. Так, станом на 13:05 вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,75% до 47,17 долара за барель. Ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла на 0,93% до 45,76 долара за барель.