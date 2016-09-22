Рада знизила норму страхового запасу газу для постачальників з 50% до 10%

Рада ухвалила закон, що передбачає зниження страхового запасу газу, який газопостачальники мають закачати в сховища до початку поставок споживачам, із 50% до 10% від обсягу майбутнього постачання.

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За відповідний Закон «Про внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу» (щодо страхового запасу природного газу)» у другому читанні проголосував 251 народний депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Голова підкомітету Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Андрій Лопушанський повідомив, доповідаючи щодо законопроекту №3617, що в Законі «Про ринок природного газу» встановлено зобов'язання газопостачальника заздалегідь забезпечити наявність у сховищах 50% майбутнього обсягу постачання. Така норма, за словами Лопушанського, призводить до додаткових витрат постачальників і збільшує вартість поставки. «Даним законопроектом вноситься поправка про зниження до 10% страхового запасу, який визначає Кабінет міністрів», - сказав Лопушанський.

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При цьому він зазначив, що Кабмін визначатиме однаковий розмір страхового запасу для всіх газопостачальників на рік.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 9 квітня 2015 року ухвалила Закон «Про ринок природного газу» (№2250), який визначає, що ринок природного газу функціонує на засадах вільної добросовісної конкуренції, за винятком діяльності суб'єктів природних монополій, та на засадах забезпечення високого рівня захисту прав та інтересів споживачів природного газу.

Закон обумовлює питання забезпечення першочергового інтересу безпеки поставок природного газу, зокрема, шляхом диверсифікації джерел надходження природного газу; вільного вибору постачальника природного газу; рівності прав на ввезення і вивезення природного газу на/з території України; невтручання держави у функціонування ринку за винятком випадків, коли це необхідно для усунення недоліків ринку або забезпечення інших громадських інтересів, і за умови, що таке втручання здійснюється у мінімально достатній спосіб.