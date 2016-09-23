Ціни на нафту повернулися до зниження

Світові ціни на нафту в п'ятницю помірно знижуються, оскільки частина інвесторів вирішила зафіксувати прибуток після дводенного ралі, викликаного даними міністерства енергетики США про значне зниження запасів "чорного золота" в країні, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 07:45 вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,88% - до 47,23 долара за барель, ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 1,14%, до 45,79 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними Міненерго США, опублікованими в середу, комерційні запаси нафти в країні (виключно із стратегічним резервом) за тиждень, що завершився 16 вересня, скоротилися третій тиждень поспіль - на 6,2 мільйона барелів, до 504,6 мільйона барелів. Аналітики, навпаки, очікували зростання показника - на 3,35 мільйона барелів, до 514,15 мільйона барелів.

"Негативний вплив на вартість нафти також надають новини про триваючих переговорах Саудівської Аравії та Ірану напередодні зустрічі ОПЕК в Алжирі. За даними джерела агентства Bloomberg, знайомого з ходом переговорів, країни, розбіжності між якими завадили ОПЕК досягти угоди про замороження рівня видобутку раніше в цьому році, поки не прийшли до компромісу", - зазначає видання.

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Наступного тижня в Алжирі відбудеться міжнародний енергетичний форум, в рамках якого ОПЕК планує провести неофіційну зустріч. Як очікується, на зустрічі будуть відновлені переговори про замороження рівня видобутку нафти країнами ОПЕК та іншими нафтовидобувними державами.

Навесні в Досі такі переговори не увінчалися успіхом. Тоді Іран відмовився взяти участь у зустрічі, пояснюючи це бажанням вийти на досанкционный рівень виробництва сировини, і тільки потім обговорювати питання заморозки. На початку вересня член ради директорів Національної іранської нафтової компанії (NIOC) Сейєд Мохсен Гамсари (Seyed Mohsen Ghamsari) заявляв, що обсяг видобутку "чорного золота" Ірану становить трохи більше 3,8 мільйона барелів на день, і країна готова збільшити його до досанкционного рівня в найближчі два-три місяці.