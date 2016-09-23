Саудівська Аравія та Іран не змогли домовитися щодо заморожування видобутку нафти

Саудівська Аравія і Іран не досягли якихось угод у ході дводенних переговорів у Відні по ринку нафти, які країни вирішили провести напередодні зустрічі ОПЕК в Алжирі, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на два джерела, повідомляє Прайм з посиланням на два джерела, знайомі із ситуацією.

"За інформацією джерел, Ер-Ріяд повідомив Тегерану, що готовий скоротити рівень видобутку нафти. Однак Іран в цьому випадку має заморозити свій обсяг видобутку на поточному рівні - 3,6 мільйона барелів на день. Відзначається, що в ході зустрічі у Відні обговорювалися й інші пропозиції, проте угоду так і не було досягнуто.

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Наступного тижня в Алжирі відбудеться міжнародний енергетичний форум, в рамках якого ОПЕК планує провести неофіційну зустріч. Як очікується, на зустрічі будуть відновлені переговори про замороження рівня видобутку нафти країнами ОПЕК та іншими нафтовидобувними державами.

Навесні в Досі такі переговори не увінчалися успіхом, у тому числі з-за розбіжностей всередині ОПЕК, і в першу чергу виходячи з позицій цих двох країн.

Тоді Іран відмовився взяти участь у зустрічі, пояснюючи це бажанням вийти на досанкционный рівень виробництва сировини, і тільки потім обговорювати питання заморозки. Разом з тим Саудівська Аравія в самий останній момент заявила, що Іран повинен бути присутнім на зустрічі, і угода має включати в себе та іранські зобов'язання.