Закон про НКРЕКП зберігає вплив президента на регулятор – експерт

Прийнятий Верховною Радою закон про Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, (НКРЕКП) не створив передумов для утворення незалежного органу, оскільки зберігає вплив президента України на цей регулятор.

Таку думку висловив УНІАН колишній член НКРЕКП і експерт у сфері енергетики Андрій Герус.

"Закон не містить якихось революційних змін. Прості люди не побачать, напевно, змін у найближчі півроку, рік... Тому що і раніше НКРЕКП призначав президент своїм указом. І так само він буде призначати своїм указом членів комісії. І так само він буде формувати більшість конкурсної комісії, яка обиратиме цих людей за конкурсом", - сказав експерт.

За словами Геруса, відсутність незалежності НКРЕКП спричинився до того, що регулятор і далі буде приймати сумнівні рішення, неоднозначно сприймають у суспільстві. В якості прикладу експерт назвав рішення Комісії, яка затвердила формулу "Роттердам+" на ввезений з окупованих територій Донецької та Луганської областей вугілля.

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У зв'язку з цим Герус підкреслив, що з точки зору балансу доцільним було б, щоб конкурсну комісію формували одні, наприклад, парламент, Кабінет міністрів, а право призначати було закріплено за президентом.

"Але, на жаль, не взяли ані поправку про конкурсної комісії, ані про повної ротації (членів НКРЕКП - УНІАН)", - сказав Герус.

Він зазначив, що, беручи до уваги даний закон і механізми, які в нього закладені, незалежності цієї комісії очікувати не доводиться.

"Де-факто, тобто фактично, це буде президентський орган", - резюмував експерт, додавши, що було б правильно разом з прийняттям закону про НКРЭЕКП провести перепризначення членів комісії.

"Але на жаль, чинний закон цього не передбачає", - зазначив Герус.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Верховна Рада ухвалила закон про Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

Згідно з цим законом, конкурсна комісія буде формуватися наступним чином: дві людини від президента України, два від Верховної Ради і один від Кабміну.

Також законом передбачено такий механізм ротації: три члени Нацкомісії – не пізніше 6 місяців з дати набрання чинності закону, ще два – не пізніше вісімнадцяти і ще два - не пізніше 30 місяців. При цьому план ротації затверджується президентом України.

Діюча НКРЕКП була створена президентом України наприкінці серпня 2014 року, тоді її очолив Володимир Демчишин.

Потім комісію очолив Дмитро Вовк, який раніше працював у кондитерській компанії "Рошен" Петра Порошенка.

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Останнім часом регулятор приймає рішення, які викликають критику в суспільстві. Так, у квітні поточного року НКРЕКП затвердила ринкову методику розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля.

За інформацією голови НКРЕКП Дмитра Вовка, з використанням нової методики гранична ціна на вугілля буде формуватися на основі ціни (індекс API 2), яка формується в результаті торгів на біржі в Роттердамі (Нідерланди), разом з вартістю транспортування цього вугілля на внутрішній ринок (так звана формула "Роттердам плюс доставка").

Ряд експертів різко розкритикували запропоновану НКРЕКП формування ціни на вугілля українського видобутку, оскільки, на їхню думку, таким чином ціни на вугілля завищуються, що дає можливість отримувати більше доходів енергокомпанії ДТЕК Ріната Ахметова, яка контролює низку українських ТЕС і підприємств вуглевидобутку. При цьому вони відзначали, що через це може постати питання додаткового підвищення цін на електроенергію для промисловості та населення.

Крім цього, в лютому 2015 року НКРЕКП затвердила дворічний графік підвищення тарифів на електроенергію для населення. Згідно з цим графіком тарифи були поетапно підняті з 1 квітня та 1 вересня 2015 року в середньому на 45,2% та 23% відповідно.

З 1 березня 2016 року НКРЕКП підвищила тариф на електроенергію для населення до 57 коп. за кВт-год при споживанні до 100 кВт-ч.

Наступне підвищення тарифів для населення відбудеться з 1 березня 2017 року - до рівня 90 коп/кВт-год при споживанні до 100 кВт-год на місяць і 1,68 грн/кВт-год при споживанні понад 100 кВт-год на місяць.