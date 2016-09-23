У Польщі заблокували кошти "Газпрому" на "Північний потік-2" - ЗМІ

Польська нафтогазова компанія PGNIG заблокувала виплату російському "Газпрому" близько 200 млн доларів дивідендів із союзу EuRoPol Gaz, що завадить Росії фінансувати будівництво трубопроводу "Північний потік 2" (Nord Stream 2).

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Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Gazeta Polska Codziennie.

"PGNIG отримала на такі дії згоду польського уряду", - зазначає видання.

Вся операція почалася на загальних зборах EuRoPol Gaz 27 червня 2016 року. Тоді керівництво фірми (48% належить PGNIG, 48% - "Газпрому", 4% - Gaz-Trading, яка контролюється PGNIG) отримало премії – всього близько 2 млн злотих.

У керівництво цієї фірми входить шестеро росіян (представники "Газпрому") і сім поляків. Виплата премій була умовою згоди російських співвласників на переказ близько 540 млн злотих з іноземних банків на довгостроковий рахунок у PKO Bank Polski, що сталося в липні і серпні.

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Де-факто це гроші російського "Газпрому". Однак їх не можна виплатити до завершення терміну дії вкладу.

До моменту внесення коштів на цей рахунок керівництво PGNiG блокувало виконання одного з пунктів загальних зборів 27 червня, що стосувалося виплати дивідендів.

Засідання переривалося PGNiG для того, щоб нарешті на початку вересня оголосити рішення про невиплату дивідендів, які повинні бути призначені на будівництво трубопроводу "Nord Stream 2".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польщі вдалося заблокувати створення СП "Газпрому" з європейськими компаніями для будівництва трансбалтійського газопроводу Nord Stream 2.

Таким чином, "Газпрому" доведеться будувати трубу лише за лобістської підтримки партнерів і без прямої участі великого європейського бізнесу, що робить Nord Stream 2 більш уразливим для атак політичних опонентів.