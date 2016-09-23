Нова методика тарифоутворення для обленерго може призвести до подорожчання світла – експерт

Методика стимулюючого тарифоутворення для компаній-постачальників електроенергії (обленерго), яка була запропонована головою Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитром Вовком, може призвести до зростання тарифів для населення на 1 гривню за кіловат-годину в 2017-2018 роках.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу, присвяченого проблемам реформування ринку електроенергії, сказав експерт в енергетичній сфері, колишній член НКРЕКП Андрій Герус.

«За попередніми оцінками, повний перехід до стимулюючого тарифоутворення буде коштувати споживачу додаткових 35 мільярдів гривень на рік. Це відповідає додатковій одній гривні за кіловат-годину в тарифі для населення на 2017-2018 роки», - сказав експерт, коментуючи пропозицію Вовка запровадити методику, згідно з якою ставка прибутковості на старі і нові активи обленерго буде становити 19%.

«Пропоную більш збалансовану модель: ставка прибутковості для старих активів обленерго - від нуля до 2%, а для нових - 14,79%. В такому випадку, це може коштувати 3-4 мільярди на рік для населення», - додав Герус.

На думку ще одного присутнього на круглому столі експерта - Олександра Рогозіна, запропонована модель є незбалансованою, а ставка 19% - занадто високою.

За інформацією голови НКРЕКП, методика стимулюючого тарифоутворення передбачає нову структуру тарифів на електроенергію, відпущену для населення від обленерго. Тариф буде складатися з операційних витрат обленерго, амортизації і ставки прибутковості на старі або нові активи. Ставка доходності, запропонована на рівні 19% для всіх активів.

За словами Вовка, така методика буде впроваджуватися, починаючи з наступного року.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році НКРЕКП розробила постанову №1030, згідно з якою була затверджена процедура розробки і введення в дію нових тарифів для ліцензіатів, які здійснюють постачання електроенергії за регульованим тарифом (обленерго) у разі застосування стимулюючого тарифоутворення.

У квітні 2016 року регулятор вніс зміни до даної постанови, згідно з якими енергопостачальні компанії зможуть перейти на нову методику тарифоутворення, починаючи з 1 липня 2016 року.

В кінці червня 2016 року Вовк заявив, що НКРЕКП планує з жовтня перевести на стимулююче тарифоутворення до 8 обленерго.

Перехід до нової методики також передбачений зобов'язаннями України перед Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії.

Довідка УНІАН. Стимулююче регулювання – це механізм тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів (3, 5 або 8 років). Цей метод спрямований на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури мереж, що передають енергоносії (електроенергія, теплова енергія та інші), і стимулювання ефективності витрат розподільчих (постачають) компаній. Цим механізмом передбачається встановлення величини необхідного доходу (ставки прибутковості), а також мотивація компаній до зниження витрат і втрат газу в мережах. Згідно з новою методикою, тариф на електроенергію, яку відпускає компанія-ліцензіат, буде складатися з операційних витрат компанії, амортизації і ставки прибутковості на старі або нові активи.