"Нафтогаз" vs "Газпром": у Стокгольмі розпочинається судовий процес

В Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма 25 вересня починається судовий процес між НАК "Нафтогаз України" і російським "Газпромом". До Стокгольма вже вилетів голова правління НАКу Андрій Коболєв.

"Наша команда вирушає в Стокгольм. Побажайте нам ... залишаю вибір побажання за Вами :)", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Раніше голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв'ю ZN.UA, повідомив, що усні слухання в Стокгольмському арбітражі з позовом щодо договору купівлі-продажу природного газу між НАК "Нафтогазом України" і російським "Газпромом" розпочнуться 25 вересня і триватимуть до 10 жовтня.

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Коболєв буде брати участь у процесі як свідок з української сторони. "Я буду брати участь у процесі. Я є одним із свідків, буду давати свідчення... Ми не розкриваємо таку інформацію передчасно. Ще є кілька свідків з української сторони. Я не можу називати імен, але це будуть люди, які безпосередньо мали відношення до процесу підписання контракту в 2009 р. Процес на фінішній прямій", - сказав він. За його словами, є надія на "справедливе рішення" Стокгольмського арбітражу.

На сьогодні загальні претензії "Нафтогазу" до "Газпрому" у Стокгольмському арбітражі за двома позовами – щодо постачання газу і за контрактом на транзит – становлять понад 26,6 млрд доларів, претензії російської сторони – 38,7 млрд доларів. "Нафтогаз" за "транзитним" позовом вимагає передати його права та обов'язки за транзитним договором оператору ГТС – компанії "Укртрансгаз" відповідно до вимог Третього енергопакету, а також змінити методику розрахунку транзитного тарифу відповідно до європейських стандартів і положень енергетичного і антимонопольного законодавства України та ЄС.

Щодо контракту на постачання газу, вимоги "Нафтогазу" пов'язані з закупівлями газу з 2010 року (після першого звернення до "Газпрому" з пропозицією привести ціни у відповідність з поточним ринковим рівнем згідно з умовами контракту) до 2014 року за цінами вище ринкових.