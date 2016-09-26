Нафта дорожчає в очікуванні переговорів щодо замороження видобутку

Ціни на нафту відновилися в понеділок після того, як днем раніше міністр енергетики Алжиру сказав, що на неформальній зустрічі країн-членів ОПЕК цього тижня можливі всі варіанти, які стосуються скорочення або замороження видобутку.

Це сталося після падіння цін на 4% в п'ятницю на тлі ознак того, що Саудівська Аравія і Іран не дуже просунулися в досягненні попередньої угоди про замороження видобутку, передає Рейтер.

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Члени ОПЕК зустрінуться в кулуарах Міжнародного енергетичного форуму в Алжирі 26-28 вересня і обговорять потенційну угоду про обмеження виробництва.

"Ми не вийдемо із зустрічі з порожніми руками", - сказав в неділю міністр енергетики Алжиру Нуреддін Бутерфа.

Ослаблення долара також підтримало ціни на нафту.

Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту Brent торгувалися по $46,28 за барель, що на 0,85% вище за рівень закриття.

Ф'ючерси на американську марку WTI зросли на 0,72% до $44,80 за барель.

"Те, що такі країни, як Алжир все ще говорять про угоду, значить, що вона все ще перебуває на порядку денному, незважаючи на думку інших про те, що може статися", - сказав Джонатан Барратт з Ayers Alliance в Сіднеї.

"Я очікую, що Алжир і Венесуела продовжать наполягати на угоді - для них життєво важлива підтримка цін", - додав він.

Поки сигнали про те, чи можлива угода про скорочення і замороження видобутку, змішані.

Джерела сказали Рейтер у п'ятницю, що Саудівська Аравія не очікує ухвалення якого-небудь рішення в Алжирі, але готова скоротити обсяги видобутку, якщо Іран приєднається до угоди цього року.