Запаси газу в українських сховищах перевищили 14 мільярдів кубів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) подолали позначку в 14 млрд кубометрів. Про це у Facebook написав прес-секретар держкомпанії «Укртрансгаз» Максим Білявський.

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"Сьогодні вранці Україна подолала позначку 14 млрд кубометрів. Заповненість - 45%", - написав Білявський.

За даними компанії «Укртрансгаз», добовий обсяг закачування газу в підземні сховища станом на 24 вересня становив близько 58 млн кубометрів. За тиждень, з 17 по 24 вересня, запаси газу в ПСГ України зросли на 2,9% - до 13,953 млрд куб. м

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги «блакитного палива» в сховищах.

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Україна планувала в серпні-вересні закачати в сховища в цілому близько 3,3-3,4 млрд куб. м газу і до опалювального сезону довести запас палива до 14-14,5 млрд куб. м.

На початку вересня 2016 року Кабінет міністрів України доручив «Нафтогазу України» скласти і затвердити новий графік закачування природного газу в українські підземні сховища, відповідно до якого запаси газу на 1 листопада 2016 року мають становити 17 млрд кубометрів, а не 14,4-14,5 млрд кубометрів. На підтримку ідеї про створення запасу в 17 млрд куб. метрів також виступав міністр енергетики Ігор Насалик, який відкинув необхідність обов'язкової закупівлі додаткового обсягу газу у «Газпрому».

21 вересня заступник голови правління «Нафтогазу» Сергій Коновець заявив, що Україна не зможе накопичити 17 млрд куб. метрів природного газу до початку опалювального сезону 2016-2017 років без закупівлі додаткової кількості палива у «Газпрому».

Держхолдинг "Нафтогаз України" планує закуповувати частину імпортного газу за власні кошти, а також з допомогою кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на суму 300 млн дол.