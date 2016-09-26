Ділянка газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" модернізують за 1,4 мільярда

Кабінет міністрів України затвердив проект модернізації 31-кілометрової ділянки магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород" вартістю 1,4 мільярда гривень.

Відповідне рішення закріплено в урядовому розпорядженні від 22 вересня 2016 року.

Згідно з документом, проект розробило "Інжинірингово-виробниче підприємство "Вніпітрансгаз", термін капремонту - 29,5 місяця.

На будівельно-монтажні роботи передбачено 1,097 мільярда гривень, обладнання - 15,570 мільйона гривень, інші витрати - 291,875 мільйона гривень.

Довідка УНІАН. Газопровід "Уренгой - Помари - Ужгород" з'єднує газові родовища півночі Західного Сибіру з кінцевими споживачами в Європі. Побудований в 1983 році. Загальна довжина - 4 451 км, потужність - 32 мільярди кубометрів газу в рік. Діаметр кожної з трьох ниток – 1 420 мм

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Протяжність по території України - 1 160 км, діаметр – 1420 міліметрів, робочий тиск 7,5 атмосфери; газопровід проходить по території десяти областей України: Сумської, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської.

Україна почала реалізацію проекту "Модернізація і реконструкція магістрального газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород" в 2011 році. Проект модернізації газопроводу розрахований на дев'ять років, перша черга – три роки; обсяг інвестицій, необхідний для проведення першої черги, становить 538,87 млн. доларів США, з яких власні кошти – 230,87 мільйона доларів, кредитні ресурси – 308 мільйонів доларів.