Держрезерв розробив модель створення запасів нафти та нафтопродуктів на $1 мільярд

Агентство державного резерву України представило модель створення запасів нафти і нафтопродуктів, згідно з якою планується зібрати близько 2 мільйонів тонн цих ресурсів загальною вартістю близько 1 мільярда доларів, які, в свою чергу, можуть бути отримані шляхом збільшення акцизного податку на нафтопродукти.

Про це під час конференції Petroleum Ukraine Market, присвяченій тенденцій розвитку українського ринку нафти та нафтопродуктів, повідомила завідуюча Сектором з питань реформування та зв'язків зі ЗМІ та громадськістю Держрезерву України Діана Рак.

"Спільно з напрацюваннями Європейського енергетичного співтовариства ми запропонували модель накопичення резервів нафти та нафтопродуктів в Україні, які дали б можливість покрити 90 днів чистого імпорту... щоб забезпечити мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів, нам потрібно накопичити 580 тисяч тонн нафти, 460 тисяч тонн бензинів та 930 тисяч тонн дизельного палива до кінця 2022 року. Для накопичення цього ресурсу, за оцінками Енергетичного співтовариства, знадобиться 1,084 мільярда доларів", - сказала Рак, уточнивши, що ці гроші будуть потрібні для оплати закупівлі палива, а потім – для оплати його зберігання.

Згідно інформації, яку вона надала, нафта і нафтопродукти будуть зберігатися на комбінатах, підвідомчих Держрезерву. Для створення і управління резервом 2017 року планується створити окремий держпідприємство "Нафторезерв".

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Також представник Держрезерву озвучила два можливих варіанти фінансування такого резерву: перший – це поетапне підвищення акцизу на нафтопродукти (щорічно в середньому на 35-42 копійок за літр нафтопродукту протягом 2017-2022 років і на 8 копійок за літр в 2023 році), а другий – це кредитні кошти від Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку або інших міжнародних фінансових організацій.

Підсумовуючи сказане, Рак зазначила, що поки це лише робочі проекти.

17 травня 2016 року голова Держагентства резерву Вадим Мосійчук повідомив про підготовку плану імплементації Європейської директиви 2009 року про формування стабілізаційного запасу нафти і нафтопродуктів.

Мосійчук нагадав, що згідно евродирективе від 2009 року, стабзапас повинен бути сформований європейськими країнами до 2023 року, обсягом 61 дня середньодобового споживання, або 90 днів середньодобового чистого імпорту.

26 травня 2016 року Європейське енергетичне співтовариство, яке визначає загальну енергетичну політику країн-членів цієї організації, заявило, що для створення резерву нафти та нафтопродуктів до 2022 року Державному агентству резерву України необхідно виділити 1 мільярд доларів