Ціни на нафту знижуються після зростання напередодні

Світові ціни на нафту у вівторок знову знижуються після значного зростання напередодні на тлі фіксації інвесторами прибутку в очікуванні даних щодо тижневої динаміки запасів сировини в США від Американського інституту нафти (API), повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"За станом на 08:07 вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,19% - до 47,83 долара за барель. Ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,11% - до 45,88 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

У понеділок вартість нафти зростала більш ніж на 3%, оскільки інвестори відігравали коментарі міністра енергетики ОАЕ Сухейля аль-Мазруи. Він закликав усіх членів ОПЕК підтримати будь-яку можливу ініціативу з відновлення ринку нафти, яка може бути запропонована в Алжирі на неформальній зустрічі країн-членів організації.

"В Алжирі 26-28 вересня проходить Міжнародний енергетичний форум (СЕФ). В рамках цього заходу запланована неформальна зустріч країн ОПЕК. У понеділок міністр нафти Нігерії Еммануель Качикву повідомив, що вона повинна пройти 28 вересня. Як очікується, на зустрічі будуть відновлені переговори про замороження рівня видобутку нафти країнами ОПЕК та іншими нафтовидобувними державами", - підкреслює видання.

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У вівторок інвестори вирішили зафіксувати отриманий прибуток в очікуванні даних від API, які будуть опубліковані пізніше. Крім того, міністерство енергетики США в середу повідомить свої дані щодо динаміки тижневих запасів нафти в країні. За прогнозами аналітиків, опитаних агентством Reuters, комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 23 вересня, зросли на 2,753 мільйона барелів - до 507,353 мільйона барелів.

"Головною новиною для інвесторів є дані по запасах нафти в США, якщо ми не почуємо щось несподіване Алжиру", - сказав агентству Рейтер головний ринковий стратег CMC Markets у Сіднеї Майкл Маккарті (Michael McCarthy).