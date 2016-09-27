"Укргазвидобування" розпочало виробництво дизельного палива Євро-4

Найбільша газовидобувна компанія в Україні "Укргазвидобування" запустила виробництво дизельного палива екологічного класу Євро-4 на потужностях Шебелинського заводу з переробки газового конденсату і нафти.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив голова компанії Олег Прохоренко.

"Запустили дизель стандарту Євро-4 виробництва Шебелинського заводу... Це кінець епохи неэкологического високосірчистого палива... Ці інвестиції вже себе окупили", - написав він.

За інформацією компанії, перші партії дизпалива Євро-4 будуть спрямовані на реалізацію кінцевим споживачам через власну мережу АЗС, а також на забезпечення потреб автотранспорту та спеціальної техніки "Укргазвидобування".

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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укргазвидобування" реалізувала проекти з переходу якості бензинів з класу Євро-2 на Євро-4 вартістю до 20 мільйонів гривень, а також з подальшим переходом на Євро-5 загальною вартістю 5 мільйонів гривень. Свої бензини компанія реалізує на аукціонах та через мережу АЗС.

9 вересня директор з комерційних питань компанії Сергій Федоренко повідомив, що "Укргазвидобування" планує у вересні запустити виробництво дизельного палива екологічного класу Євро-4 на потужностях Шебелинського газопереробного заводу.

26 вересня начальник Шебелинського заводу Юрій Роговий зазначив, що планований обсяг виробництва дизпалива Євро-4 складе 8-10 тисяч тонн в місяць.

Довідка УНІАН. Шебелинський ГПЗ – завод з переробки газового конденсату і нафти з подальшим виробництвом нафтопродуктів (бензинів, дизельного палива, скрапленого газу та ін). У квітні компанія "Укргазвидобування" завершила ремонт технологічних установок заводу і налагодила випуск бензинів екологічного класу Євро-4.

"Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%.