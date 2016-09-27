"Нафтогаз" пропонує перейти на нову систему обліку газу

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" за дорученням Міністерства енергетики та вугільної промисловості розробив проект плану заходів з впровадження в Україні нової системи обліку природного газу при його видобутку, транспортування, розподіл і постачання в одиницях енергії (кВт-год), а також проект відповідної постанови уряду про затвердження цього документа.

Про це повідомила прес-служба холдингу.

"Перехід на облік газу в одиницях енергії сприятиме сталому розвитку вітчизняного ринку газу відповідно до вимог директив і регламентів ЄС. Це також дозволить українським постачальникам і споживачам об'єктивно і прозоро розраховуватися за спожитий енергоносій. Планом передбачено заходи, які дозволять виконувати комерційний облік газу при його видобутку, транспортування, розподіл, постачання та використанні в одиницях енергії, а саме в кВт-год", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, план містить 11 етапів, серед яких, зокрема, внесення змін до існуючих і розробки нових нормативно-правових документів, що стосуються обліку газу та його фізико-хімічних показників, розробка нових та модернізація існуючих технічних засобів вимірювань. План передбачає, що перехід на облік газу в кВт-год відбудеться з другого кварталу 2017 року.

У компанії нагадали, що в залежності від тиску і температури в одному кубічному метрі міститься різна кількість природного газу. Крім того, природний газ може мати різні фізико-хімічні показники (у тому числі теплоту згоряння) в залежності від газового родовища, з якого здійснюється його видобуток, і від технології його підготовки, а також в залежності від джерел надходження імпортованого газу.

Читайте такожКабмін забрав під своє управління "Нафтогаз"

"Використання енергетичних показників природного газу зробить облік газу більш об'єктивним при його купівлі, продажу та використання, а також при встановленні цін і тарифів. Введення енергетичних одиниць спростить складання енергетичного балансу при використанні підприємствами різних енергоносіїв, дозволить вибирати види палива з метою економії коштів, надасть споживачам стимули для енергозбереження, зробить прозорою і зрозумілою ефективність використання природного газу в порівнянні з іншими енергоносіями, а також дозволить швидше і точніше оцінювати результати інвестування в енергетичну ефективність", - зазначили в прес-службі.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.