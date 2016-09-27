У Венесуелі готуються до падіння цін на нафту до $20

Якщо представникам найбільших нафтовидобувних країн на зустрічі в Алжирі не вдасться домовитися про координацію своїх дій на нафтовому ринку, світові ціни на нафту можуть впасти нижче 20 доларів за барель, повідомляє РБК з посиланням на заяву міністра нафти і гірничорудної промисловості Венесуели Эулохио дель Піно.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з Саудівською Аравією та Іраном, намагаючись уникнути цінової катастрофи. Якщо ми не домовимося, то будемо втягнуті в цінову війну, в ході якої ціни можуть впасти нижче 20 доларів за барель", - заявив дель Піно.

Напередодні експерти Bank of America заявили про безглуздість продовження цінових війн на нафтовому ринку. За розрахунками аналітиків банку, Саудівської Аравії, яка, за останніми даними МЕА, є світовим лідером нафтовидобутку, збільшення видобутку не принесе матеріальних вигод, так і для ОПЕК в цілому буде вигідніше не нарощувати інвестиції в збільшення рівня видобутку.

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Зустріч всіх найбільших виробників нафти пройде в Алжирі 28 вересня в тому випадку, якщо 26 вересня члени картелю прийдуть до внутрішнього компромісу з питання заморозки. Проте велика ймовірність, що між собою члени ОПЕК не домовляться: Саудівська Аравія та Іран як і раніше не можуть дійти згоди щодо рівня видобутку.

В ході вчорашніх торгів на біржі ICE вартість бареля нафти марки Brent напередодні початку зустрічі в Алжирі наблизилася до 48 доларів, проте потім знову пішла вниз. Сьогодні вартість бареля коливається в районі 47,5 долара.