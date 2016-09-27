Залишилися за бортом: неформальна зустріч учасників ОПЕК пройде без Росії

Неформальна зустріч ОПЕК в рамках Міжнародного енергетичного форуму 28 вересня в Алжирі буде проходити без участі Росії. Відповідаючи на питання ТАСС, генеральний секретар організації Мухаммед Баркындо повідомив, що «це зустріч тільки членів ОПЕК».

Читайте такожУ Венесуелі готуються до падіння цін на нафту до $20

Росія розраховувала отримати запрошення на переговори, вже після того як країни ОПЕК домовляться між собою, пише РБК.

При цьому на початку вересня міністр енергетики Росії Олександр Новак повідомив, що планує взяти участь у неформальній зустрічі ОПЕК в Алжирі, якщо вона відбудеться.

Переговори про замороження рівня видобутку нафти в рамках Міжнародного енергетичного форуму стануть черговою спробою країн-експортерів прийти до компромісу. На квітневих переговорах в Досі їх учасникам не вдалося досягти консенсусу, оскільки Саудівська Аравія та Іран не змогли прийти до угоди.

В Алжирі 26-28 вересня проходить Міжнародний енергетичний форум, в рамках якого країни - експортери нафти можуть провести переговори про замороження обсягів видобутку. Ініціаторами обговорення виступають Венесуела, Еквадор і Кувейт.