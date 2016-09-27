"Укренерго": економія від закупівель для переоснащення підстанцій "Житомирська" та "Черкаська" - $26 мільйонів

Про це повідомляє на своїй сторінці у соцмережі Facebook тимчасово виконуючий обов'язки директора «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

«Компанія «Укренерго» запросила для участі в цьому тендері майже 50 компаній з усього світу... Різниця в цінах пропозицій вражає: від 13,0 до 58,7 млн дол. за першим лотом і від 9,4 – до 40,0 млн дол. за другим», - зазначив Ковальчук.

Також Ковальчук повідомив, що очікувана вартість виконання робіт і поставок обладнання за двома підстанціями становить 41,6 і 17,3 млн дол. без ПДВ.

«Навіть якщо припустити, що найдешевші пропозиції не відповідають технічним або кваліфікаційним вимогам і переможе медіанна ціна (середнє арифметичне максимальної та мінімальної ціни – УНІАН), то економія все одно становитиме не менш як 48% і 36% за першим і другим лотами, тобто 44,4% в середньому. А це - 26,17 млн дол. без ПДВ зекономлених коштів», - повідомив Ковальчук.

За інформацією кореспондента УНІАН, який був присутній під час розкриття даних конкурсних пропозицій, сьогодні менеджери «Укренерго» публічно відкрили пропозиції за лотом №1, який передбачає технічне переоснащення підстанції «Житомирська» напругою 330 кВ, і за лотом №2 (переоснащення підстанції «Черкаська» напругою 330 кВ).

Свої пропозиції за лотами №1 та №2 надали 17 компаній з різних країн, у тому числі Китаю, Німеччини, Південної Кореї, Угорщини, Індії, Латвії, Саудівської Аравії, Словенії, Казахстану, Азербайджану, а також України. Всі пропозиції потенційних підрядників було зачитано і занесено до протоколу розкриття пропозицій, після чого буде проведено оцінку і вибір компанії-переможця, крім одного учасника, який подав документацію у вигляді, що не відповідає тендерним вимогам (без маркування та ідентифікаційних позначень).

За інформацією прес-служби «Укренерго», всього в рамках цього тендеру передбачено публічне розкриття пропозицій за шістьма лотами. Подальше розкриття пропозицій намічено на 28 вересня (Пакет UE/1A, Лоти 1 і 2) та 29 вересня (Пакет UE/2, Лоти 1 і 2). Наступні пакети передбачають переоснащення інших підстанцій, у тому числі «Новокиївської», «Суми» та «Кременчук».

За даними компанії, проведення цього тендеру здійснюється на кредитні кошти (375 млн дол.), які було виділено Світовим банком для модернізації об'єктів об'єднаної енергосистеми України.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Укренерго» проводить будівництво та ремонт багатьох ліній електропередач і підстанцій енергосистеми України. Наприклад, у 2014 році було розпочато будівництво підстанції «Каховська», яке здійснюється з допомогою фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку. На початку серпня 2016 року прес-служба компанії повідомила, що підрядники, які будують підстанцію «Каховська» напругою 750 кВ, завершили будівництво цієї підстанції на 90%.

Наприкінці липня 2016 року Ковальчук повідомив, що загальна вартість модернізації всіх енергомереж України становить 2,5-3 млрд євро.

У середині серпня компанія «Укренерго» підключила дві нові лінії електропередач до Київського енерговузла, що дасть змогу додатково передавати 400 МВт потужності для потреб Києва і Київської області, а також знизити залежність столичного регіону від роботи Трипільської ТЕС і Київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

Також компанія підключила до роботи ще одну лінію електропередач напругою 750 кВ, яка з’єднує Хмельницьку АЕС з підстанцією «Київська» і забезпечує диверсифіковане енергопостачання столичного регіону.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, яке перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.