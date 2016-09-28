Іран і Саудівська Аравія не прогнозують домовленостей щодо скорочення видобутку нафти

Зустріч, яка має тут відбутися 28 вересня, він назвав "консультативною", пише Радіо Свобода.

Зангане зазначив, що не вважає поточні ринкові умови сприятливими для виробників і споживачів сирової нафти ні у середньостроковій, ні у довгостроковій перспективі. На думку іранського міністра, обговорення питань нафтовидобутку в Алжирі стане «розминкою» перед листопадовим самітом ОПЕК у Відні.

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Міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх також заявив, що зустрічі в Алжирі дають лише шанс для консультацій.

Іран наполягає, що не буде обмежувати видобуток нафти допоки не доведе його до рівня, який був перед запровадженням міжнародних санкцій проти цієї країни через ядерну програму. Тим часом Росія та країни Перської затоки намагаються вмовити Тегеран скоротити видобуток.

Як повідомляв УНІАН, в Алжирі 26-28 вересня проходить Міжнародний енергетичний форум, в рамках якого країни - експортери нафти можуть провести переговори про замороження обсягів видобутку. Неформальна зустріч ОПЕК в рамках Міжнародного енергетичного форуму 28 вересня в Алжирі буде проходити без участі Росії.