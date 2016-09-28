Нафта подорожчала через несподіване скорочення запасів "чорного золота" в США

Ціни на нафту відновили підйом після зниження у вівторок, отримавши підтримку від даних про несподіване скорочення запасів «чорного золота» в США, проте відсутність згоди між виробниками щодо обмеження видобутку стримує зростання.

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Ф'ючерси на нафту Brent сьогодні вранці підвищилися на 0,44 відсотка до $46,17 за барель після падіння на 2,9 відсотка напередодні, передає Рейтер.

Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $44,76 за барель, що на 0,20 відсотка вище попереднього закриття. Раніше котирування піднімалися аж до позначки $45,09. У вівторок вартість WTI знизилася на 2,7 відсотка.

Члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) сьогодні проведуть неформальні переговори о 17.00 за київським часом. На полях триденного Міжнародного енергетичного форуму, який проходить в Алжирі і завершиться у середу, країни-учасниці ОПЕК також зустрінуться з виробниками нафти, що не входять в організацію.

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Нафта впала в ціні у вівторок після того, як Саудівська Аравія розвіяла очікування компромісу членів картелю та країн за межами ОПЕК, хоча угода про відмову від нарощування видобутку нафти заради підтримки цін, як і раніше, не виключена цього року.

Джерела сказали Рейтер минулого тижня, що Саудівська Аравія запропонувала скоротити видобуток, якщо Іран погодиться обмежити виробництво власної нафти. Але Тегеран пояснив, що вважає зустріч такою, що має виключно рекомендаційний характер. У той же час іранський міністр нафти Бвжан Зангане сказав, що сторони "спробують досягти угоди в листопаді" на саміті картелю у Відні.

Дані Американського інституту нафти (API) показали у вівторок, що запаси нафти скоротилися на 752.000 барелів до 506,4 мільйона за тиждень, що завершився 23 вересня, тоді як аналітики прогнозували зростання на 3 мільйони барелів.