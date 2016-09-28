Словаччина збільшить потужність для імпорту газу до України

Оператор газотранспортної системи Словаччини Eustream збільшить потужність з видачі газу в Україну в IV кварталі 2016 року на 1,1 млн куб. м на добу, повідомила прес-служба компанії.

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«Eustream тимчасово збільшує негарантовані (переривчасті) потужності на точці виходу «Будінце», - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 28 вересня, з 12:00 дані потужності будуть доступні для бронювання.

Станом на 29 вересня імпорт газу зі Словаччини становить близько 40 млн куб. м на добу.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Україна почала поповнювати обсяги «блакитного палива» в сховищах. «Нафтогаз України» на початок майбутнього опалювального сезону планував нагромадити в підземних сховищах близько 14,5 млрд куб. м газу. Станом на 26 вересня Україна закачала до своїх ПСГ більш як 14 млрд куб. м.

На початку вересня 2016 року Кабінет міністрів України доручив «Нафтогазу України» скласти і затвердити новий графік закачування природного газу до українських підземних сховищ, відповідно до якого запаси газу станом на 1 листопада 2016 року мають становити 17 млрд кубометрів, а не 14,4-14,5 млрд кубометрів.

Держхолдинг «Нафтогаз» планує закуповувати частину імпортного газу за власні кошти, а також з допомогою кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на суму 300 млн дол.