"Енергоатом" заявляє про поширення неправдивої інформації про закупівлю конденсатора турбіни для ЗАЕС

Про це повідомляє прес-служба компанії.

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«Енергоатому» стало відомо про намір «Науково-дослідного і конструкторсько-технологічного інституту трубної промисловості» провести прес-конференцію... в якій компанію збираються звинуватити у нехтуванні національними інтересами, оскільки «Енергоатом» нібито має намір закупити трубопрокат, який виробляється не в Україні, а в Італії», - повідомили в прес-службі, додавши, що компанія вважає таку інформацію недостовірною, оскільки цей тендер проводиться відкрито і неупереджено в системі публічних закупівель Prozorro.

«Щоб попередити поширення такої недостовірної інформації в ЗМІ, вважаємо за доцільне заявити наступне... дотримуючись принципів прозорості та відкритості, «Енергоатом» оголосив тендер на закупівлю комплекту обладнання конденсаторів турбіни для Запорізької АЕС на торговому майданчику Prozorro», - повідомили в прес-службі.

Також у компанії зазначили, що представники Інституту трубної промисловості не вказали правильний предмет закупівлі.

«Предметом закупівлі «Енергоатома», з приводу якої висуває свої претензії представник Інституту трубної промисловості, є не труби будь-якої номенклатури (що зазначено в повідомленні інституту – УНІАН), а конденсатор турбіни», - повідомляє прес-служба.

Реагуючи на можливі заяви про те, що «Енергоатом» може знехтувати вітчизняними виробниками обладнання, в компанії повідомили, що вважають харківський завод «Турбоатом» надійним постачальником і одним з лідерів у сфері виробництва турбінного обладнання для АЕС.

«У тому ж 2015 року «Енергоатом», в рамках продовження ресурсу другого енергоблоку Южно-Української АЕС, спільно з «Турбоатомом» провів заміну однієї половини конденсатора. А 10 листопада цього року, в рамках планового попереджувального ремонту, почнеться заміна і другої половини», - нагадала прес-служба «Енергоатома».

В "Енергоатомі" заявили, що якщо Інститут трубної промисловості все-таки опублікує інформацію про те, що менеджмент «Енергоатома» хоче встановити теплообмінне обладнання, нібито виготовлене з порушенням норм безпеки, компанія залишає за собою право звернутися до суду.

«Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості» поширює недостовірну інформацію про себе. Інформуємо, що він не є і ніколи не був «уповноваженою спеціалізованою матеріалознавчою організацією за напрямом металопрокату для АЕС», - йдеться в повідомленні прес-служби "Енергоатома".

Раніше повідомлялося, що в кінці червня «Енергоатом» розмістив на майданчику публічних закупівель Prozorro оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю комплекту обладнання конденсаторів турбін для Запорізької АЕС. Очікувана вартість цієї закупівлі становить 530,5 млн грн. Учасниками цього тендеру стали іноземні компанії I&C Energo a. s., Balcke-Dürr GmbH, Královopolská a. s. і харківський «Турбоатом».

Prozorro є відкритим електронним майданчиком для проведення закупівель державними компаніями. На сьогодні у даній системі «Енергоатом» розмістив велику кількість оголошень про закупівлі обладнання або послуг, які необхідні для роботи АЕС. Наприклад, на цьому майданчику компанія купує нафтопродукти для свого транспорту, трубопровідну арматуру для Южно-Української АЕС, металопрокат для будівельних робіт та інші товари.