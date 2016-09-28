Наглядова рада "Центренерго" змінила трьох членів дирекції компанії

Наглядова рада однієї з найбільших енергогенеруючих компаній України «Центренерго» змінив трьох членів дирекції підприємства.

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Як йдеться в повідомленні компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідне рішення було прийнято наглядовою радою 26 вересня.

Повідомляється, що на підставі власних заяв були звільнені Петро Кравець, Ігор Бабенко і Сергій Тарутин, що займають посади членів дирекції з 2011-2012 років. Замість них за поданням в.о. гендиректора Олега Коземка призначені Михайло Салимон, Владислав Сагір та Ірина Завальнюк.

Довідка УНІАН. «Центренерго» – електрогенеруюча компанія, встановлена потужність електростанцій якої становить 7,6 ГВт. Генерація компанії представлена Трипільською (Київська обл.), Зміївською (Харківська обл.) та Вуглегірською (Донецька обл.) ТЕС. На електростанціях працює 23 енергоблоки, з яких 18 – пиловугільні, а 5 – призначені для газомазутного палива. Частка держави у власності компанії становить 78,3%.