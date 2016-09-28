Київський суд зобов'язав дочірнє підприємство "Газпрому" сплатити "Нафтогазу" 1,4 мільйона
Згідно з договором, щорічно "Нафтогаз" мав продавати "Газпром збут Україна" 25% від загального обсягу реалізації імпортованого газу промисловим споживачам України.
Господарський суд Києва зобов'язав дочірнє підприємство "Газпрому" "Газпром збут Україна" сплатити Національному нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" 1,395 мільйона гривень фінансових стягнень за несвоєчасні розрахунки перед холдингом за поставлений природний газ у першій половині 2014 року для подальшої реалізації промисловим споживачам.
Про це йдеться в рішенні суду від 12 вересня 2016 року, яке опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень України.
"Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Газпром збут Україна" на користь Відкритого акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" 283,7 тисячі гривень пені, 77,7 тисячі гривень 3% річних, 1,013 мільйона гривень інфляційних втрат та 20,6 тисячі гривень судового збору", - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що десятирічний договір на продаж імпортованого у російського "Газпрому" газу для подальшого перепродажу промисловим споживачам України був укладений між Нафтогазом України та "Газпром збут Україна" 11 лютого 2009 року.
Згідно з договором, щорічно "Нафтогаз" мав продавати "Газпром збут Україна" 25% від загального обсягу реалізації імпортованого газу промисловим споживачам України.
Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти та газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.