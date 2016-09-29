Країни ОПЕК домовилися знизити рівень видобутку нафти

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністра нафти Ірану Біжана Зангане.

"ОПЕК ухвалила сьогодні виключне рішення. Через два з половиною роки картель досяг консенсусу з питання управління ринком", - зазначив Зангане.

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За словами Зангане, на зустрічі було вирішено знизити видобуток приблизно 700 тисяч барелів на день і встановити обмеження в 32,5-33 мільйонів барелів на день. За оцінками ОПЕК, поточний обсяг видобутку нафти становить 33,24 млн барелів на добу.

Обсяг видобутку для кожної країни картелю буде встановлений до наступної офіційної зустрічі країн-членів ОПЕК, яка відбудеться 30 листопада у Відні. Після цього організація почне переговори з країнами, які не входять в ОПЕК.

Агентство додає, що у вівторок міністр енергетики Саудівської Аравії Халіф аль-Фаліх заявив, що Ірану, Нігерії та Лівії дозволять здобувати "на максимальних рівнях в розумних межах".

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Reuters зазначає, що домовленість про скорочення обсягів видобутку нафти була досягнута в ОПЕК вперше за 8 років.

На тлі повідомлень про досягнуті на переговорах в Алжирі домовленості нафта підскочила в ціні майже на 6%. Зокрема, вартість північноморської суміші Brent ввечері 28 вересня зросла на 5,6%, до 48,74 долара за барель, американська WTI - на 5,2%, до 47,14 долара за барель.