Goldman Sachs не чекає довгострокового ефекту від угоди ОПЕК по нафті

08:52, 29 вересня 2016
Енергетика
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Аналітики Goldman Sachs підтвердили прогноз за ціною WTI 43 долара за барель на кінець року, 53 - 2017 року.

REUTERS

У Goldman Sachs вважають, що рішення ОПЕК про заморожування видобутку нафти може лише на короткий термін забезпечити підтримку цін на паливо, проте мало вплине на ситуацію в далекій перспективі, повідомляє Газета.ru.

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"Якщо пропоноване скорочення буде послідовно проведено в життя і підтримає ціни, ми будемо чекати, що в середньостроковій перспективі воно виявиться приреченим на провал масштабного відповідного буріння по всьому світу", - йдеться в повідомленні.

Аналітики Goldman Sachs підтвердили прогноз за ціною WTI 43 долара за барель на кінець року, 53 - 2017 року. Також експерти банку відзначають, що "дотримання квот історично є поганим - особливо коли попит на нафту не низький". У Goldman додали, що через країн, не охоплених угодою, для рівня видобутку переважають підвищувальні ризики.

Раніше повідомлялося, що ОПЕК досягла угоди щодо обмеження видобутку нафти.

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